Bomberos combaten un nuevo foco de incendio en Traslasierra

Cinco cuarteles de bomberos y personal del Etac combatían en la tarde de este miércoles un incendio en el Valle de Traslasierra, en la zona de Luyaba, límite con La Paz, entre Corralito y Lomabola.

/Inicio Código Embebido/

#Actualización #Incendios



?? Se informa un reinicio de incendio en zona del #ParajeSantaCruz, jurisdicción de #Tulumba.



Se encuentran trabajando en la zona bomberos, #ETAC y dos aviones hidrantes. ???? pic.twitter.com/KkbJe0MArA — Ministerio de Gobierno y Seguridad (@mingobysegcba) October 11, 2023

/Fin Código Embebido/

Afortunadamente, el foco ígneo no implicaba riesgo de viviendas, pero la alerta seguía siendo alta, dado que las condiciones climáticas, con fuertes ráfagas de viento, no acompañaban la tarea de los efectivos.

Este miércoles al mediodía ya no quedaban incendios activos en la provincia de Córdoba.

Afortunadamente, el panorama es mejor que el de este martes: decenas de hectáreas arrasadas por las llamas, algunas viviendas afectadas, aunque sin víctimas personales, ya sean bomberos o vecinos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No tenemos ningún incendio con actividad en la provincia en este momento”, confirmaba el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección, Claudio Vignetta.

En un repaso general de lo acontecido durante las últimas horas, alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles fue detectado un nuevo incendio forestal en la Juanita, zona de Falda del Carmen, en proximidad de la Conae. La inmediata acción de bomberos y un avión hidrante logró dar contención al foco que permanece en guardia de cenizas.

Minutos después, un reinicio de fuego alertó a las autoridades que rápidamente solicitaron el desplazamiento de recursos humanos y técnicos en la zona comprendida entre San Antonio de Arredondo y Villa Carlos Paz. A esta hora, el foco está contenido, sin actividad, con perímetro inestable y con un avión hidrante que continúa arrojando agua sobre algunos puntos calientes.

Hacia el norte provincial, el incendio de Tulumba que llegó hasta el paraje Santa Cruz también está contenido con perímetro inestable, aguardando que las condiciones meteorológicas permitan el despegue de un avión desde Deán Funes a los fines de sobrevolar el sector y arrojar agua, si la situación así lo requiere.

Del mismo modo, están sin actividad los focos de San Clemente, Potrero de Garay y Villa Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conmovedor testimonio de un bombero tras salvar una casa en Cabalango

Javier, jefe de Bomberos de Los Cóndores, se movilizó junto con su equipo a Cabalango para trabajar contra el fuego, donde había riesgo de interfase.

Allí salvaron que el incendio devore un complejo de cabañas, y se emocionó al contar que el dueño del lugar los acogió y hasta lo dejó dormir en su cama.

"El dueño me dejó dormir en su cama. A mí me daba vergüenza y le decía que dormía en el sillón, y él me dijo: "Es mi casa porque ustedes estuvieron acá anoche, si no no la tendría".

En ese marco, dijo que trabajan desde el lunes y recién anoche pudieron dormir un rato. Ahora, otra vez están listos para una nueva jornada ardua contra el fuego.

Informes de Roberto Fontanari, Abelardo Fonseca, Eric Italia, Alejandro Bustos, Gonzalo Carrasquera, Fernando Barrionuevo, Juan Pablo Viola y Jorge Mercado.