Alarma en Lanús: detectaron tres fugas de gas tras la explosión fatal del viernes
Dos pérdidas ya fueron controladas y los equipos de emergencia trabajan para reparar la restante. El operativo se desarrolla cerca de la estación del Tren Roca.
FOTO: Operativo en Lanús por alerta de escape de gas moviliza a equipos de emergencia
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Un nuevo operativo por escapes de gas generó preocupación este lunes en el partido bonaerense de Lanús, apenas tres días después de la explosión fatal ocurrida en Remedios de Escalada. Las autoridades confirmaron que dos de las tres pérdidas detectadas durante la jornada fueron controladas, mientras continúan las tareas para reparar la restante.
El procedimiento se concentra en la avenida Hipólito Yrigoyen al 4.600, en inmediaciones de la estación Lanús del Tren Roca, luego de que un vecino alertara sobre la presencia de olor a gas. Una primera inspección determinó que el inconveniente involucra una cañería de baja presión.
Gabriel Sandoval, jefe de Bomberos de Lanús, explicó que los equipos de emergencia intervinieron en tres pérdidas durante la mañana y que solamente una permanecía activa al momento de sus declaraciones.
"Trabajamos hoy en tres pérdidas de gas en el lugar. Ahora queda activa una sola", señaló el responsable del operativo, quien estimó que las reparaciones podrían concluir alrededor del mediodía.
Una vez finalizada la intervención de los operarios de MetroGAS, los bomberos deberán realizar nuevas mediciones para "certificar la atmósfera en la zona" y comprobar que no persistan concentraciones peligrosas de gas.
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En el sector trabajan cuadrillas de la distribuidora, Bomberos, Defensa Civil, efectivos policiales y personal municipal. Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad y se dispusieron cortes y desvíos de tránsito en las inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.
Pese a la cercanía con la estación ferroviaria, el servicio del Tren Roca continúa funcionando, según informó Trenes Argentinos.
Por su parte, el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, indicó que la nueva fuga es, en principio, de menor magnitud que la registrada el viernes y explicó que la reparación requiere una excavación y la obturación de la cañería.
El nuevo episodio se produce en medio de la conmoción por la explosión del viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, que provocó la muerte de una persona, decenas de heridos y graves daños materiales.
Aquel siniestro ocurrió durante trabajos de renovación de la red de gas, cuando una máquina dañó una cañería y provocó una fuga que derivó en el estallido. Las circunstancias y las responsabilidades del hecho continúan bajo investigación judicial.
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Ante la sucesión de incidentes, Sandoval insistió en la necesidad de activar inmediatamente los protocolos de emergencia frente a cualquier sospecha de pérdida. "Queremos llevar tranquilidad", manifestó el jefe de Bomberos, quien recordó que las dotaciones responden a todas las alertas recibidas. "Acudimos a todos los llamados que se realizan, por eso insistimos en que se comuniquen al número 100", sostuvo.
Además, remarcó que la intervención temprana de los servicios de emergencia es fundamental para prevenir consecuencias graves. "En todo tipo de emergencia lo primero que hay que hacer es llamar a los bomberos", subrayó.
Finalmente, Sandoval reconoció que las intervenciones se intensificaron durante los últimos días a raíz de la tragedia y las nuevas denuncias. "En estos tres días estamos trabajando más de lo de costumbre", expresó.
Por el momento, las autoridades mantienen las medidas preventivas en el sector afectado, a la espera de que finalicen las reparaciones y se verifiquen las condiciones de seguridad.
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Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Lanús? Un operativo por escapes de gas generó preocupación tras una explosión fatal en Remedios de Escalada.
¿Quiénes están involucrados en el operativo? Participan Bomberos, Defensa Civil, MetroGAS, efectivos policiales y personal municipal.
¿Cuándo sucedió el nuevo operativo? El operativo se llevó a cabo este lunes, tres días después de la explosión en Remedios de Escalada.
¿Dónde se concentra el operativo? En la avenida Hipólito Yrigoyen al 4600, cerca de la estación Lanús del Tren Roca.
¿Por qué es importante la intervención temprana? Es fundamental para prevenir consecuencias graves ante sospechas de pérdida de gas.
[Fuente: Noticias Argentinas]