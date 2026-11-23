Un hombre de 38 años fue detenido e imputado por tentativa de femicidio y desobediencia a la autoridad tras violar una medida judicial de restricción y atacar con 16 puñaladas a su expareja, de 31 años, en la puerta misma de la comisaría de la localidad cordobesa de Pilar, a 45 kilómetros al sureste de la capital provincial.

La víctima sufrió múltiples heridas cortopunzantes y fue trasladada de urgencia al hospital local, donde permanece internada fuera de peligro, mientras que el atacante quedó alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 9.

El brutal ataque ocurrió durante la tarde de este domingo, apenas instantes después de que la mujer se presentara en la dependencia policial para denunciar que el hombre había quebrantado la prohibición de acercamiento vigente. Cuando intentaba retirarse en motocicleta, él la interceptó en otro rodado, la insultó por haberlo denunciado y la alcanzó en la vereda cuando procuraba volver a entrar a la comisaría para salvarse. Vecinos que presenciaron la escena intervinieron para socorrerla y evitar que el ataque terminara en tragedia; el agresor huyó corriendo y fue apresado minutos después por efectivos policiales.

El episodio dejó al descubierto una secuencia de denuncias previas y pedidos de protección sin respuesta. La víctima ya había denunciado al acusado por violencia de género en 2025 en un expediente que no prosperó; en marzo habían vuelto a convivir y, tras una nueva denuncia, se fijó una orden de restricción por tres meses que luego caducó. Ante nuevas promesas de cambio, ella accedió a escucharlo, pero el viernes pasado volvió a denunciarlo por golpes y se dictó otra medida restrictiva.

Para resguardarse del hostigamiento, la mujer se había mudado con sus hijos a un domicilio reservado, pero temía ser seguida al salir de trabajar, ya que el acusado vive a media cuadra de su empleo. Según se difundió, incluso grabó un llamado al 911 durante el fin de semana rogando que un móvil la acompañara a la salida laboral, donde le habrían indicado que solo disponían de dos patrulleros para Pilar y la vecina Río Segundo y que carecían de personal suficiente para asistirla.