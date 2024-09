¿Ratas o héroes?, al zigzagueante camino de Milei para construir en el Congreso

Sergio Suppo

Hoy quiero hablar sobre un tema que me preocupa: la hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración, ya sea por lo poco o por lo mucho. Y en este contexto, Javier Milei ha calificado a los diputados nacionales como ratas y, por otro lado, los ha llamado héroes. Ni tanto ni tampoco. Ambas son hipérboles.

Es cierto que puede haber algunas ratas en la política, así como también puede haber algún héroe. Pero para mí, la palabra héroe en Argentina está reservada para nuestros grandes hombres: San Martín, Belgrano y los valientes que cayeron en Malvinas. Ellos son los verdaderos héroes de nuestra Nación. No creo que los diputados que impidieron la sanción definitiva de la reforma jubilatoria puedan ser considerados héroes. No estoy diciendo que hicieron mal en hacerlo, simplemente afirmo que no son héroes por esa acción. Esto es así de simple.

El gobierno, por su parte, tiene la costumbre de abusar de la hipérbole. Exacerban la situación, llamando a algunos ministros el más grande de todos y a otros, la peor rata inmunda de la política. No hay matices, no hay grises. Y en relación al asado que se realizó en la Residencia de Olivos, ¿qué pasó en ese asado? Políticamente, pasó relativamente poco.

Sin embargo, creo que es positivo que Milei empiece a rodearse de personas que pueden ayudarlo. Como mencionamos ayer, es fundamental que se rodee de aquellos que puedan evitar que el Congreso, fuera de la órbita del oficialismo, sancione leyes que el gobierno no desea. Que el presidente cuente con un grupo de diputados, además de los propios, del PRO y de algunos del radicalismo, es un avance. Esto podría permitirle mantener su política de no aumentar el gasto público, algo que han intentado forzar desde el Congreso en diversas ocasiones.

Es importante que Milei busque apoyos políticos. La pregunta que surge es cómo continuará este asado, esta mesa en Olivos. ¿Se estirará? ¿Se acortará? No podemos predecirlo. Ayer anticipamos, y esto ya no es solo opinión, es información, que Milei formará listas propias de incondicionales. Gente que debería garantizarle que, en el próximo Congreso, el bloque oficialista no solo será más numeroso, sino también más alineado con las políticas del gobierno.

Esto es esencial para cualquier gobierno, para evitar tener que pasar de calificar a las mismas personas como ratas a héroes. En este contexto, la hipérbole no solo confunde, sino que puede desvirtuar la realidad política que vivimos.