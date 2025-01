Casi la mitad de lo que recauda el Festival de Cosquín se destina a seguridad

Cosquín se prepara para dar inicio a la 65ª edición de su Festival Nacional de Folklore, que promete ser una celebración especial por sus bodas de platino. El evento arranca mañana y contará con una grilla de artistas cuidadosamente seleccionada, según afirmaron Esteban Bernal y Andrés Barrigón, miembros de la comisión organizadora.

En este marco, los organizadores revelaron que de lo recaudado con la venta de entradas, un gran porcentaje se destina a seguridad. Si bien indicaron que la provincia realiza un pequeño aporte junto a la Policía de la Provincia, "cuesta muchísimo cubrir este gasto año tras año".

"Tenemos que hacer un esfuerzo importante, sacar un porcentaje importante de las boleterías de un 40% más o menos, entre 30 y un 40% de la recaudación para poder cubrir", expresaron.

Bernal y Barrigón recordaron que el objetivo de este festival no es meramente recaudatorio, sino que es tiene como objetivo sostener una tradición. "Son un montón de espectáculos callejeros en todos los balnearios, que eso no nos reditúa nada monetariamente. Sostener la tradición cuesta. No estamos teniendo ningún aporte de la Nación, como en otros años, que eso nos ayuda muchísimo. O sea que lo estamos haciendo prácticamente con la nuestra, como se dice", indicaron.

Ambos remarcaron que se lleva a cabo un esfuerzo muy grande y pidió a los gobiernos provinciales y nacionales rever la situación para que estos festivales puedan seguir subsistiendo.

"Nos es muy difícil año tras año poder armar todo este gran megaevento. Hemos hecho una inversión muy grande para tener una seguridad acorde a las 100.000 personas que caminan la noche de Cosquín", reiteraron.

En cuanto a la programación y venta de entradas indicaron que ha sido muy exitosa, y destacaron números anunciados como el de Ángela Leiva, quien se presentará junto a Baglietto y Vitale. “Traemos los mejores exponentes que se pueden buscar hoy en día en el folclore”, comentó Barrigón. También se presentarán Los Caligaris y La Bersuit, quienes actuarán por primera vez en el festival.

Sobre la recepción del público, Bernal señaló: “El público es clave para nosotros. La grilla del año pasado fue muy bien recibida y eso nos motivó a seguir trabajando en esta línea”. “Nuestro festival tiene que seguir defendiendo una bandera. No podemos incursionar en otros estamentos musicales”, aclaró Bernal. Además, mencionaron que la inversión en cultura es significativa, con un presupuesto de entre 150 y 200 millones de pesos destinado a la parte cultural y a la feria de artesanías.

Entrevista de Siempre Juntos